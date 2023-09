MasterChef Profissionais: o que os jurados já revelaram sobre o novo programa?

Uma nova temporada do MasterChef Profissionais se aproxima. Com a estreia marcada para o dia 19 de setembro, o formato marca o retorno do chef Henrique Fogaça como jurado, juntando-se novamente a Érick Jacquin, Helena Rizzo e Ana Paula Padrão, como apresentadora.

“Esse tempo foi necessário para mim. Além do MasterChef, tenho meus restaurantes, três filhos, vida pessoal e profissional para conciliar, então chegou uma hora que o cansaço falou mais alto. Eu estava sobrecarregado e meu médico pediu para desacelerar, mas agora estou cheio de energia para ver essa disputa pegar fogo. A minha postura vai ser a mesma de sempre. Sou muito transparente e justo na hora de avaliar. Para estar nesse programa precisa ter muita coragem e determinação, afinal, eles vão se expor em rede nacional mesmo já tendo muita bagagem”, assegura o veterano em entrevista ao Band.com.

Nesta, que será a 5ª edição, estarão presentes 14 jogadores profissionais, que competirão entre si durante 9 episódios repletos de desafios acirrados. Além disso, tentarão acrescentar em suas carreiras o título de vencedor (que vem junto ao prêmio de R$ 300 mil no cartão Pão de Açúcar, 300 mil pontos Stix para trocar por prêmios, conjunto de panelas prêmium da Royal Prestige, um curso profissional de sommelier de cervejas da Eisenbahn e um home bar completo).

Já no primeiro episódio, três competidores serão eliminados de uma só vez, aumentando a tensão entre os que ficam. O chef Jacquin endossou que o jogo será de alto nível, por isso exigirá alta performance: “Tem gente muito preparada, que vai trabalhar de forma diferente, e eu acabo sendo mais exigente com os profissionais. Não dá para você debater com alguém que já é do mercado como fala com um cozinheiro amador”.

Para Helena Rizzo, as provas da nova temporada chegam em um nível nunca antes atingido: “Elas estão bem difíceis, fora da curva. Ninguém ficou confortável, mesmo sendo profissional do ramo ou até dono de restaurante. Na cozinha, quanto mais sabemos, menos conhecimento nós temos porque existe uma infinidade de coisas para aprender. É por este motivo que eu acredito que quando somos humildes em todos os sentidos, nos abrimos para o novo”.

Receitas testadas e aprovadas

Que tal aquecer os motores para o MasterChef Profissionais explorando suas habilidades na cozinha? Confira algumas sugestões de pratos para reproduzir em casa! Aprenda a fazer brigadeiro de chocolate branco caramelizado e ovos cocotte com purê e bacon.