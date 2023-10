MasterChef Profissionais: o terceiro episódio da temporada contará com prova em equipe

A 5ª temporada do MasterChef Profissionais chega ao terceiro episódio na próxima terça-feira (3), e como tem se observado na edição, as provas serão tensas e acirradíssimas.

No primeiro desafio, os cozinheiros se dividirão em equipes para elaborar um menu degustação com pelo menos quatro sobremesas feitas com as iguarias apresentadas em uma mesa. Os doces devem ter os sabores adequados para harmonizar com um certo tipo de café.

Desta vez, o menu não será avaliado apenas por Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin. A barista Isabela Raposeiras, a especialista em produtos brasileiros para confeitaria Joyce Galvão, o confeiteiro Rafael Prott e o jornalista e crítico gastronômico Arnaldo Lorençato também contribuirão com suas opiniões para eleger as melhores e piores performances da prova, segundo informações do Band.com.

Novamente, os melhores colocados subirão ao mezanino garantindo mais uma semana na competição, enquanto os demais enfrentarão a etapa eliminatória, onde um deles deixará o programa.

Receitas testadas e aprovadas

Ansioso para o próximo episódio? Aqueça os motores para o MasterChef Profissionais reproduzindo receitas exclusivas do Paladar. Confira algumas sugestões e instruções aqui.