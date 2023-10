MasterChef Profissionais: Participante desclassificada por erro revela reação ao chegar em casa

O quarto episódio do MasterChef Profissionais 2023 contou com uma surpresa nada agradável para participantes, telespectadores e até jurados: a desclassificação de Raquel, que cometeu um erro grave na hora de selecionar um ingrediente errado para executar a segunda prova da noite.

Na última quinta-feira (12) foi ao ar sua entrevista concedida ao QG MasterChef, onde a cozinheira desabafou sobre não conseguir cumprir um critério obrigatório do desafio. “Sensação de que decepcionei muita gente, uma frustração... Não ia questionar [a desclassificação] de jeito nenhum, porque regra é regra. Preciso lidar com meus erros e arcar com as consequências”, disse.

Embora chateada por deixar a competição MasterChef de forma tão chocante, a chef afirma que foi muito bem acolhida ao retornar para casa: “A volta para casa me confortou muito. Estava com muita saudade da família e das crianças, sei que foi difícil para elas e recebi muito carinho, camiseta, faixa, mensagem... e isso ajuda muito a passar por isso”.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo:

