MasterChef Profissionais: Participante eliminado se abala ao deixar o reality

O segundo episódio do MasterChef Profissionais 5 foi ao ar na última terça-feira, 26, com dois desafios de alta tensão, que deixaram os participantes aos nervos.

Na prova eliminatória, os cozinheiros que ficaram na belinda tiveram preparar receitas doces e salgadas usando o tomate como ingrediente principal, e Tarek e Bruna ficaram responsáveis pelos desempenhos mais baixos da noite. Para os jurados, o prato de Bruna deixou a desejar e a sobremesa estava mal assada e sem graça. Já Tarek entregou uma gelatina de tomate feita com água de cebola, desagradando muito o paladar de Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin.

E foi com esse preparo que o sírio foi eliminado do programa. Em entrevista ao Band.com, ele compartilhou que entregou os pratos com confiança, mas se sentiu abalado depois que os chefs experimentaram. “Jamais imaginei que ia sair hoje. Sem dúvida nenhuma eu queria mostrar minha habilidade nas culinárias árabe, francesa e brasileira, mas não tive chance”.

Mesmo frustrado com o resultado, Tarek celebrou sua breve passagem pelo MasterChef: “Estar aqui é top. Ninguém acreditou... ‘Olha o Tarek, sírio, onde ele está!’”, e deu detalhes de como se sentiu durante a gravação dos episódios: “O nervosismo e a pressão que passei aqui, não passei em nenhuma cozinha. Nem na Síria!. Nunca meu coração tinha batido como aqui”.

“É vida que segue. O que vai dar, não sei, mas estou muito feliz”, acrescenta o profissional, que agora direciona sua torcida para Vinícius, com quem criou laços na competição.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Entre no clima do MasterChef Profissionais reproduzindo em casa as receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer quibe de abóbora, lasanha de tomate seco com ricota e espaguete picante com pimentão assado e bacon.