MasterChef Profissionais: Participante faz referência à Copa após perder por 7 a 0; entenda

Prova de confeitaria sempre é um desafio para os participantes do MasterChef e não foi diferente na terça-feira (3), quando foi ao ar o terceiro episódio do programa com profissionais. Em equipes, os competidores tiveram que preparar um menu de sobremesas e um dos grupos teve uma surpresa desagradável, perdendo por 7 votos a 0. As informações são do Band.com.

A escolha controversa de Moisés definiu Franklin, chef pâtissier, como adversário e líder da equipe vermelha. Nas escolhas para o time azul, que capitaneou, ele não colocou nenhum colega especialista em doces, o que resultou no placar ruim.

Embora a equipe de Moisés tenha se saído bem, o time azul perdeu para o vermelho por 7 a 0. Vinícius, integrante do time derrotado, brincou: “tomamos de sete a zero. Alô, pessoal da seleção brasileira, fiquem tranquilos. A gente substituiu bem vocês, fiquem tranquilos.”

A referência ao resultado do jogo do Brasil contra a Alemanha, na Copa de 2014, divertiu o público, afinal ninguém esquece o fatídico 7 a 1.

