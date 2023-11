MasterChef Profissionais: Participante ‘ignora’ alergia a frutos do mar e encontra solução inusitada

Uma situação inusitada aconteceu no último episódio de MasterChef Profissionais 2023, na terça-feira (24), quando o cozinheiro Yuri decidiu preparar um polvo, apesar de ser alérgico a frutos do mar.

A solução encontrada por ele para experimentar a receita foi pedir para o colega Vinícius, que estava na bancada ao lado, provar a comida. As informações são do Band.com.br.

“Toda prova que tem frutos do mar eu vou precisar de alguém para experimentar porque tenho alergia. E vou jogar com as pessoas que estão ao meu lado, e é óbvio que é o Vini e que ele vai falar a verdade”, explicou o competidor no programa.

Mesmo com a restrição alimentar, o chef acabou vencendo a prova das sobras. A estratégia adotada por ele foi aceita pelo programa, que permite que os participantes provem os pratos uns dos outros enquanto a prova ainda está em andamento.

No entanto, apenas Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo experimentam todos os pratos assim que a prova termina.

