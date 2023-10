MasterChef Profissionais: Participante serve feijão cru e ouve: ‘Muda de profissão’

No último episódio do MasterChef Profissionais 2023, exibido nesta terça-feira (17), os participantes suaram muito na prova de serviço comandada pelo chef e jurado Érick Jacquin. O desafio gravado em Juiz de Fora (MG) consistia em servir um menu com prato principal e sobremesa para 200 convidados.

Infelizmente nenhuma equipe se saiu muito bem nos preparos, e um dos destaques negativos foi o prato feito por Vinícius, do time liderado por Rozana, que foi entregue com feijão cru. A entrega causou indignação em Jacquin: “Pô, feijão cru? Quem fez o feijão? Você experimentou? Estava bom? Ah, pelo amor de Deus, se você me falar que esse feijão estava bom, muda de profissão e vai vender sapato. Estava cru, horrível”.

O chef ressaltou a necessidade de se avaliar as condições de um serviço antes do preparo: “Quando a gente tem esse tipo de contrato pra fazer, analisa o cardápio, as condições, o material e as obrigações que a gente tem. Nunca dá para fazer um feijão. Nunca! Nunca cozinha a carne desse jeito e depois faz um fatiado de carne ressecada”, explicou em trecho da gravação divulgada no Band.com.

