MasterChef Profissionais: Participante tem reação ‘sincera’ sobre eliminação de colega

Na última terça-feira (10) o MasterChef Profissionais 2023 chegou ao seu quarto episódio e exibiu duas provas que, como tem sido padrão na temporada, provocaram a mais alta tensão no estúdio.

Desta vez, surpreendendo telespectadores e competidores, dois cozinheiros deixaram a competição após cometerem deslizes na execução dos pratos que deveriam ser entregues na etapa eliminatória. Raquel bobeou na hora de pegar os produtos no mercado e acabou ficando com uma peça de miúdo errada. Então, não podendo concluir o critério principal do desafio, foi desclassificada.

Como sempre, a saída da chef emocionou, mas causou um certo alívio aos demais participantes que estavam na berlinda. No entanto, o clima durou pouco. Logo após Raquel entregar o avental, a apresentadora Ana Paula Padrão anunciou que desclassificação e eliminação eram coisas diferentes, portanto o jogo seguiria normalmente e o participante com a pior performance deixaria a bancada do programa.

O segundo a sair foi Bruno, que em entrevista ao QG MasterChef contou as impressões que teve quando ouviu as informações dadas por Ana Paula: “Eu não vou mentir. Quando a Raquel saiu, me deu um certo alívio. Claro, é um mix de tristeza e alívio ao mesmo tempo. Fiquei triste porque a Raquel é uma querida, a gente criou uma amizade muito grande [...] só que, naquele momento em que ela foi desclassificada, eu achei: ‘Bom, se teve uma desclassificação, não vai ter uma eliminação’”.

Infelizmente sua dedução foi completamente errada. “Não funcionou da minha forma. Logo depois a Ana já foi avisando que ia continuar a eliminação. Aí eu já aceitei naquele momento [...] Não tinha o que fazer, meu prato era o que tinha mais defeito”, disse ainda brincando sobre seu destino: “aí, caminho da graxa”.

