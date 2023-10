MasterChef Profissionais: Participantes terão que fazer pratos de Jacquin nesta terça

O quarto episódio do MasterChef Profissionais 2023 vai ao ar neste terça-feira (10) e os competidores terão que encarar uma nova prova de serviço.

Os cozinheiros vão precisar reproduzir oito receitas de autoria do chef Erick Jacquin, segundo o Band.com.br.

Para a entrada, as opções são remoulade de pupunha com king crab e molho cocktail; ovo mexido com caviar mujol; e lagostim grelhado com emulsão de sauternes e gengibre e pontas de aspargos.

Como prato principal, os participantes precisam preparar peixe tamboril com molho americano e endívia salteada com ervas frescas; frango à la bresse com velouté de galinha, champignons torneados e crepe vonnassiennes; e rosbife de coração de alcatra com molho rôti, tutano e cenoura vichy.

Já para a sobremesa, as opções são crème brûlée com frutas vermelhas e sorbet de pera com favas de baunilha; e poire williams com madeleine de frutas confitadas.

Receitas testadas e aprovadas

