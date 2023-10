MasterChef Profissionais: próximo episódio promete grande desafio que vai exigir muita técnica

Na próxima terça-feira (31), um novo episódio do MasterChef Profissionais vai ao ar no canal da Band, mostrando detalhes da reta final desta 5° temporada, que agora está composta por cinco participantes: Franklin, Yuri, Bárbara, Vinícius e Moisés.

No primeiro desafio, de serviço, os cozinheiros terão de reproduzir dois menus criados pela jurada Helena Rizzo, cujos pratos foram pensados exclusivamente para o programa, e narram parte da história e dos gostos da chef, conforme aponta o jornal O Tempo.

As receitas exigirão dos chefs técnicas e processos específicos, e eles ainda terão de agradar o paladar do público escolhido a dedo por Rizzo para degustar os resultados.

Já na prova de eliminação, os participantes que caíram na berlinda enfrentarão um árduo desafio: a confeitaria com chocolate.

Os doces deverão ser elaborados com base no exemplo das trufas e bombons expostos na mesa, que parecem pequenas joias, e, para o preparo, os chefs receberão uma ajudinha do chocolatier Alê Costa, que também contribuirá na etapa de avaliação.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.