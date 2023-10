MasterChef Profissionais: quem foi eliminado no terceiro episódio?

Nesta última terça-feira (03/10) foi ao ar o terceiro episódio do MasterChef Profissionais, com a primeira prova em equipe da temporada. No desafio, os cozinheiros foram divididos em dois times para elaborar um menu de sobremesas baseadas nos ingredientes apresentados por Helena Rizzo que fazem parte da confeitaria nacional e mundial.

A equipe liderada por Moisés ficou atrás na disputa contra o time de Franklin, caindo na belinda. Para escapar da eliminação, os competidores tiveram de reproduzir uma receita clássica: Tournedos Rossini.

Os dois piores pratos da noite ficaram por conta de Yuri e Bruna. “O que estava faltando no prato de vocês é essa sensação do Tournedos Rossini. No seu [Yuri], as batatas estavam cruas, e o seu [Bruna] estava sem guarnição, nada, o molho ralo, sem sal”, avaliou Jacquin.

Comparando as receitas, os jurados chegaram à conclusão que quem mais se distanciou da proposta original foi Bruna, portanto ela teve de deixar a competição. Emocionada com o resultado, a participante que ainda está em começo de carreira na gastronomia agradeceu aos jurados pela participação.

Em entrevista exclusiva ao Band.com, ela desabafou: “É um turbilhão de emoções. É uma vontade de gritar, de chorar, de correr... É muita coisa junta [...]”. Mas, ainda assim, celebra: “Eu saio muito feliz, eu saio uma Bruna mais forte. Espero servir de exemplo para quem não está satisfeito profissionalmente, ou até pessoalmente, e mostrar que a vida está aí, que ela é muito curta e a gente tem que ser feliz”.

