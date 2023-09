Masterchef Profissionais: Relembre as melhores frases do Fogaça

A nova temporada do MasterChef Profissionais já tem data de estreia marcada para a próxima terça-feira, 19 de setembro. O programa que será exibido a partir das 22h30 marca o retorno do chef Henrique Fogaça como jurado. Nas redes sociais, ele já demonstra estar muito empolgado com esse retorno:

Para quem também está ansioso com a volta do chef, é a hora de relembrar o seu bordão mais famoso: “senta na graxa”. Todo mundo sabe que essa é uma das piores coisas que se pode ouvir do jurado. A frase é utilizada sempre que algum cozinheiro vai mal durante a prova ou tem alguma ideia de receita muito equivocada.

“Comida não é artigo de luxo!” é seu outro bordão famoso, esse, ele leva como mote de vida. Ele costuma utilizar nos momentos em que defende a boa gastronomia descomplicada e acessível.

Receitas testadas e aprovadas

