MasterChef Profissionais: relembre as provas de confeitaria mais acirradas do programa

Há dez anos no ar, o MasterChef conta com algumas temporadas para participantes que correspondem a um perfil específico, como é o caso do Profissionais, exigindo participantes que já tenham certa trajetória na cozinha profissional e estão aptos para realizar provas de alto nível.

E quando se trata dos desafios, algo que sempre exige muito dos competidores é a área da confeitaria, que rende doces atrativos e saborosos ao mesmo passo muita tensão e nervosismo, ainda mais para os chefs que não se identificam tanto com a preparação dos doces.

Separamos, aqui, quatro momentos marcantes das provas de confeitaria; relembre:

Menu de sobremesas

Durante a 5ª temporada do reality, uma das provas exigiu dos participantes a elaboração de um menu de sobremesas dividido em quatro etapas, voltadas à harmonização de diferentes tipos de café.

Confeitaria japonesa

Na 4ª temporada, os cozinheiros foram incumbidos de fazer doces muito delicados da culinária nipônica utilizando ingredientes um tanto desafiadores para o paladar brasileiro: arroz e feijão azuki.

Bolo ópera

Na primeira edição do spinn off, os chefs enfrentaram uma prova de pâtisserie, a confeitaria francesa, cujo objetivo era reproduzir a receita do bolo ópera, feito com finas camadas de pão de ló, calda de café, farinha de amêndoas e ganache de chocolate.

Bolo de vidro

Também conhecido como bolo espelhado ou entremet, esse doce feito com camadas de texturas diferentes e superfície brilhosa foi um dos desafios da terceira edição, exigindo alto domínio de técnica e muita criatividade.