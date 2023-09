MasterChef Profissionais: Relembre os maiores conflitos das temporadas

A nova temporada do MasterChef Profissionais já tem data de estreia marcada para a próxima terça-feira, 19. O programa que será exibido a partir das 22h30 marca o retorno do chef Henrique Fogaça como jurado, e alguns trechos divulgados no teaser (disponível abaixo) indicam que muita tensão está por vir.

Esta é a 5ª edição da categoria, que teve início em 2016 e também passou pelos anos de 2017, 2018 e 2022. Além de colocar nas telas da televisão o preparo de deliciosos pratos, o reality revelou diversos talentos e também registrou grandes intrigas. Veja as mais memoráveis que aconteceram até então:

Atitudes machistas

Final MasterChef Profissionais 2016 Foto: Via YouTube

A primeira edição do MasterChef Profissionais foi marcada por uma série de falas e atitudes machistas dos participantes em relação à talentosa Dayse Paparoto, que venceu a competição em 2016. Considerada ‘fraca’ pelos colegas competidores, Dayse chegou a ser mandada por Ivo Lopes, um dos favoritos da temporada, a varrer o chão. O mesmo já murmurou duras críticas: “Pelo amor de Deus, né? Não tem como, está horrível. Não tem técnica nenhuma”.

Contrariando os achismos de todo mundo, a profissional ultrapassou Ivo na semifinal, chegou à final e derrotou seu outro rival, Marcelo, que também a subestimava.

Sentença errada

Em 2017, durante a entrega de um prato, o vencedor da edição, Pablo Oazen, decidiu entregar um inusitado arroz doce caccio e pepe com crumble de cardamomo negro preparado. A escolha dos ingredientes aparentemente impossíveis de combinar despertou estranheza da então jurada Paola Carosella, que sentenciou a eliminação do cozinheiro antes mesmo de provar a sobremesa.

No entanto, a chef teve de voltar atrás em suas palavras ao experimentar o arroz. “Se eu pudesse pegar todas as palavras que eu falei, eu deveria engoli-las e morrer afogada, porque é uma das melhores sobremesas que eu já comi em minha vida”, afirmou reconhecendo o erro cometido.

Ana Paula é chamada de leiga

No MasterChef 2016, João, um dos competidores, foi eliminado no episódio 7 após entregar um prato de sabor mediano. Ao se encaminhar para o vestiário para entregar o avental, ele foi entrevistado por Ana Paula Padrão e aproveitou para afirmar que achou injusta a avaliação dos jurados sobre as entregas de outros participantes. A apresentadora justificou a escolha do júri e foi rebatida com um ácido comentário: “mas você é leiga”, proferido por João.

