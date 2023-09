Masterchef Profissionais: Relembre os melhores pratos

Na terça-feira, 19 de setembro, uma nova temporada do MasterChef Profissionais. Além disso Henrique Fogaça, que esteve afastado da emissora desde o início deste ano para cuidar da saúde e da família, retorna para a bancada de jurados do programa. Para ir esquentando para o ínicio do programa, confira quais foram os melhores pratos do programa:

Ancho Dry Aged

Ancho Dry Aged Foto: Ancho Dry Aged

Em 2016, a primeira campeã do MasterChef profissionais apostou na carne para colocar as mãos no troféu: Dayse fez ancho dry aged, cebolas caramelizadas, palmito pupunha com farofa de tutano e salada de agrião.

Blanquette

Blanquette Foto: Twitter / @mcpropablo

O mineiro Pablo investiu em menu com a cara de sua terra natal: o prato de blanquette de língua com cenourinha glaceada e pistache fez sucesso entre os jurados.

Pato laqueado

O ganhador usou técnicas aprimoradas para que o prato ficasse pronto no tempo. Foto: Band/Divulgação

Um dos pratos principais de Rafael foi um pato laqueado com mel, molho de cenoura e cevadinha, feito em 1h30, que lhe rendeu muitos elogios. O ganhador usou técnicas aprimoradas para que o prato ficasse pronto no tempo.

