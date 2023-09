MasterChef Profissionais: Relembre quem foram os campeões das edições anteriores

Uma nova temporada do MasterChef Profissionais se aproxima e promete desafios de alta tensão a partir da próxima terça-feira (19), às 22h30 na Band. A edição também marca o retorno de Henrique Fogaça como jurado, que esteve afastado da emissora desde o início deste ano para cuidar da saúde e da família.

O formato voltado para participantes que são profissionais da cozinha é um dos spin-offs do MasterChef - que além do tradicional, tem o MasterChef Júnior e o MasterChef+ -, e já passou por quatro edições, que foram exibidas em 2016, 2017, 2018 e 2022, com participantes memoráveis. Relembre quais foram os campeões na lista abaixo:

MasterChef Profissionais 1 - Dayse Paparoto

Dayse Paparoto, campeã de 2016. Foto: Carlos Reinis/ Divulgação/ Band

Vinda de Mogi das Cruzes (SP), Dayse enfrentou atitudes machistas dos competidores ao longo da temporada e chegou à final com Marcelo, vencendo o último desafio e tornando-se a primeira campeã da categoria, em 2016.

MasterChef Profissionais 2 - Pablo Oazen

Pablo Oazen, campeão do MasterChef Profissionais 2017. Foto: Carlos Reinis/Band

Vindo de Juiz de Fora (MG), Pablo enfrentou Francisco Pinheiro na final e surpreendeu todos os jurados elaborando uma receita com ingredientes que supostamente não combinavam: arroz doce caccio e pepe com crumble de cardamomo negro.

MasterChef Profissionais 3 - Rafael Gomes

Rafael Gomes é o vencedor da terceira edição do 'MasterChef Profissionais'. Foto: Band/Divulgação

Rafael chegou à final junto com o cozinheiro Willian Peters, e conquistou o troféu apresentando seu menu ‘Sem Fronteiras’, com fricassé de cogumelos e um carpaccio de vieira, lasanha aberta com abobrinha e um pato laqueado com mel, tangerina e espuma de mel de cacau com bolo de castanha do Pará e mousseline de açafrão e chocolate branco com sorbet de maracujá.

MasterChef Profissionais 4 - Diego Sacilotto

Campeão da 4ª temporada. Foto: Via Instagram/@disacilotto

Diego duelou a final com Thalyta Koller e apresentou seis pratos de seu menu autoral cuja proposta era trazer ‘sabores de sítio’. A jogada foi genial para os jurados, que atribuíram ao participante o prêmio da edição.

Receitas testadas e aprovadas

