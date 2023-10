MasterChef Profissionais: relembre três momentos que foram marcantes para os jurados

A 5ª temporada do MasterChef Profissionais se encaminha para o terceiro episódio amanhã (03), e como é de costume em todas as edições do programa, chegou o momento de apelar para a nostalgia e relembrar momentos icônicos desse reality gastronômico tão querido.

A equipe do Band.com foi atrás do jurado Henrique Fogaça afim de saber quais foram os momentos que mais marcaram suas participações e, para ele, foi um episódio específico na 4ª temporada em que teve de duelar com seu parceiro de TV, Érick Jacquin. “Estava seguro do meu cardápio, porém um pouco tenso, né. Um desafio com um oponente como o Jacquin, que é um cara de quem eu gosto muito e que cozinha muito bem”, confessou o chef que ganhou a disputa por 18 a 2.

Para a apresentadora Ana Paula Padrão, um episódio marcante aconteceu na 1ª temporada, de 2016, gravado na Casa das Caldeiras. “Eu sentei e provei todos os pratos — coisa que eu nem sempre faço — e eles estavam muito espetaculares”, relembrou.

Já para a chef Helena Rizzo, a prova de serviço que aconteceu na 4ª temporada foi tão surpreendente que ela nunca esqueceu. “Fiquei muito impressionada com o nível dos participantes, com a desenvoltura de trabalhar tão bem com todas as pressões que tem o MasterChef”, compartilhou na breve entrevista.

Receitas testadas e aprovadas

Um novo episódio da atual temporada do reality vai ao ar amanhã, às 22h30 no canal da Band, e você pode amenizar a ansiedade para assistir a competição do modo mais MasterChef possível: reproduzindo novas receitas em casa. Veja algumas sugestões em nosso caderno de receitas, que pode ser acessado aqui.