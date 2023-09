MasterChef Profissionais: Saiba como assistir a nova temporada pelo celular

Mal nos despedimos de uma temporada do MasterChef Brasil e já chegou outra. E ainda bem, né?! Nesta terça-feira. 19, começa a 5ª edição do spin-off do MasterChef voltado para participantes que já são profissionais da cozinha.

Repleta de surpresas e desafios de alta tensão, o programa marca o retorno de Henrique Fogaça como jurado. O veterano esteve afastado das telas da televisão desde o início deste ano para cuidar da saúde (confira mais detalhes sobre o afastamento aqui), mas agora, com as energias renovadas, está apto para julgar dos 14 novos participantes, cuja lissta completa pode ser conferida aqui.

Segundo informações do Band.com, a estreia já começa a todo vapor, eliminando três competidores de uma só vez nos primeiros desafios arriscados. O episódio será exibido no canal da Band, a partir das 22h30, mas, para quem não tem acesso à televisão (ou simplesmente prevere assistir por outras vias), é possível acompanhar através do aplicativo Bandplay, disponível para Android e iOS, ou pelo site Band.com.br.

Receitas testadas e aprovadas

