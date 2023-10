MasterChef Profissionais: Saiba o que a chef eliminada falou sobre a sua saída

Nesta terça-feira (24) foi ao ar o sexto episódio do MasterChef Profissionais 2023, e os cozinheiros surpreenderam positivamente desde a prova da caixa misteriosa com sobras até à etapa eliminatória, que exigiu preparos criativos com mandioca.

Entregando pratos excelentes, a decisão de eliminar um competidor ficou difícil para os jurados, e foi por essa razão que a cozinheira que deixou o programa não foi responsável pela pior receita da noite, apenas a que teve um desempenho inferior em relação às outras, com alguns erros na execução.

A eliminada da vez foi Rozana, a mais habilidosa na área da confeitaria e que ironicamente apostou em um bolo não tão bem sucedido. Em entrevista ao Band.com, a mineira desabafou: “Numa mesma prateleira está a tristeza e a alegria de ter estado aqui. Seria injusto comigo e com o universo se eu dissesse que eu só estou triste”.

“O MasterChef mexe comigo em um lugar muito especial. Estou feliz demais da conta de ter feito parte da história do programa e ter marcado meu nome aqui. Era o meu maior sonho, então eu saio realizada e agradecida”, comentou a chef que, embora um pouco frustrada por não chegar à fase esperada, se alegra por ter conhecido de perto os jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, pelos quais ela nutre grande admiração.

Receitas testadas e aprovadas

