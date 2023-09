Masterchef Profissionais: Saiba o que esperar do episódio de estreia do programa

Nesta terça-feira, 19, a partir das 22h30 no canal da Band, estreia a 5ª temporada do MasterChef Profissionais. O spin-offreceberá 14 participantes que já são profissionais da cozinha em uma acirrada disputa pelo título de melhor cozinheiro seguido de prêmio ao final dos episódios.

Além de muita tensão nas provas de alto risco, esta edição será marcada pelo retorno de Henrique Fogaça. O chef que compõe o time de jurados desde a primeira temporada do MasterChef esteve afastado da emissora nos últimos meses para cuidar da família e da saúde (confira mais detalhes aqui), mas agora revigorado, julga os pratos com a seriedade que os telespectadores amam ao lado de Helena Rizzo e Érick Jacquin.

No episódio de hoje, logo de cara, três participantes serão eliminados. “Voltei com ainda mais fome, pra comer bem! Portanto, vocês têm uma responsabilidade muito grande” assevera Fogaça durante a gravação. Em um pequeno spoiler divulgado nas redes sociais do MasterChef, é possível deduzir que alguém será desclassificado depois de acidentalmente derrubar um preparo. Confira:

Receitas testadas e aprovadas

Aqueça os motores para o MasterChef Profissionais explorando suas habilidades na cozinha. Confira algumas sugestões de pratos para reproduzir em casa! Aprenda a fazer salada de folhas e verduras com abóbora, panna cotta com calda de laranja e fettuccine ao pomodoro e fior di latte.