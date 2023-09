MasterChef Profissionais: Saiba o que esperar do episódio desta terça (26)

Nesta terça-feira (26) vai ao ar o segundo episódio do MasterChef Profissionais 2023, e, como sempre, promete agitar o coração dos telespectadores e dos competidores.

Para hoje, a primeira dinâmica será de leilão de clássicos, onde os participantes terão de comprar os pratos usando o tempo de prova como moeda e, assim, tendo os adquirido, elaborar suas próprias versões das receitas, que serão bracciola de carne, estrogonofe, steak tartare, paella, bobó de camarão, moqueca, bouillabaisse, moqueca, blanquette de vitela e fricassê de frango, segundo informações do Band.com.

No decorrer do desafio, os jurados Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Helena Rizzo farão uma intervenção para propor uma pequena mudança: as receitas deverão elaborar versões veganas, e os participantes serão obrigados a elaborar novas estratégias para entregar pratos sem elementos de origem animal e que, ainda assim, apresentem semelhanças em relação às iguarias originais.

Grande parte da tensão estará concentrada em Moisés, que se confunde nos lances e acaba ficando com apenas 38 minutos para cozinhar a receita escolhida.

Já na segunda etapa da noite, de caráter eliminatório, a prova será centrada em um único ingrediente: o tomate, que deverá protagonizar as refeições e as sobremesas dos cozinheiros que procuram permanecer por mais uma semana no programa. Confira os spoilers no vídeo abaixo:

Receitas testadas e aprovadas

