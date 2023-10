MasterChef Profissionais: Saiba quais são as sobremesas favoritas de Jacquin, Fogaça e Helena Rizzo

Os jurados do MasterChef Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo mandam bem nos pratos salgados, mas também gostam de doces e têm sobremesas famosas em seus respectivos restaurantes. Ao Band.com.br, os jurados contaram quais são os doces favoritos de cada um deles.

No top 3 do chef Jacquin está um bom mil folhas e uma éclair de chocolate com café, além, é claro, do petit gateau. “Tem muitas sobremesas que eu gosto, é muito difícil falar três. Adoro um bom mil folhas e uma éclair de chocolate com café, na França tem e é maravilhoso. E o petit gateau porque eu que fiz”, afirmou.

Já Fogaça exalta as próprias criações: ”um doce de banana com doce de leite, sorvete de baunilha e biscoito; crumble de maçã, que eu faço com maçã verde e creme inglês. Gosto também da primavera, que já fiz aqui no MasterChef. É um brigadeiro mousse de maracujá com frutas tropicais, suspiro e um sorbet de manga”.

Helena Rizzo honra os doces gaúchos e gosta de qualquer torta de maça. “Apple strudel, crumble de maçã, crostata di mele italiana, tarte tatin, toda sobremesa com maçã, meio quentinha, eu adoro”, declarou. Ela ainda tem no top 3 o Mil folhas de baunilha e o sagu de vinho tinto com suco de uva e creme.

