MasterChef Profissionais: Saiba quanto custa comer no restaurante do vencedor da 5ª edição

Bárbara, a chef brasiliense, sagrou-se campeã da 5ª edição do MasterChef Profissionais após uma temporada marcada por intensos dramas e desafios culinários. Na final, ela impressionou os jurados e o público com um menu de seis passos, que incluía pratos como croquete de vatapá com camarão e sobremesas como compota de abacaxi com capim-limão. Sua cozinha, repleta de memórias e afeto, foi decisiva para sua vitória.

No seu restaurante Afeto, localizado em Brasília, Bárbara oferece uma experiência gastronômica que reflete a mesma paixão e criatividade que a levaram ao topo no MasterChef. O cardápio apresenta uma variedade de pratos que celebram a riqueza da culinária brasileira. Confira quanto custa cada prato a seguir:

Entradas

Croquete de Vatapá (5 unidades): R$ 41

Moela Caipira: R$ 37

Pastelzinho de Carne Seca com Abóbora (4 unidades): R$ 28

Pastelzinho de Bacalhau (4 unidades): R$ 31

Batata Frita: R$ 15

Pastel de Couve-Flor (4 unidades): R$ 30

Disco de Carne (4 unidades): R$ 39

Camarão Arrumadinho (7 unidades): R$ 45

Angu com Cogumelos (4 unidades): R$ 39

Couvert: R$ 5

Pratos Principais (Individuais)

Peixe com Molho de Moqueca: R$ 72

Picadinho: R$ 62

Cupim: R$ 72

Polvo: R$ 94

Massa de Cogumelos: R$ 45

Saladas

Salada de Feijão: R$ 36

Salada de Folhas de Melado: R$ 36

Sobremesas

Creme Brulê: R$ 27

Bolo de Coco: R$ 24

Sorvete (bola): R$ 13

Cocada Cremosa: R$ 27

*Informações apuradas em 15/11/23.