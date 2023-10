MasterChef Profissionais: saiba quem foi eliminado no episódio de terça (10)

Nesta terça-feira (10) foi ao ar o 4° episódio da atual edição do MasterChef Profissionais, transmitindo na TV toda a tensão que acontece na cozinha do estúdio. Desta vez, descuidos durante a execução de uma prova trouxeram graves consequências, e dois participantes deixaram o programa.

No desafio eliminatório, os competidores que não conseguiram uma vaga no mezanino na primeira etapa da noite tiveram de preparar três entradas com miúdos selecionados por Yuri. Raquel deveria preparar um cérebro de boi, mas acidentalmente pegou coração no mercado, e, incapaz de cumprir seu objetivo principal pelo ingrediente, deixou o programa.

Surpreendendo tanto telespectadores quanto cozinheiros, a saída de Raquel não contou como eliminação, mas desclassificação. Logo, outro participante que não atingiu o nível de qualidade desejado na execução das entradas também teve de entregar o avental.

O eliminado da vez foi Bruno, por entregar um dos pratos com o miúdo cru, desagradando os jurados. “Os miúdos com que eu mais trabalhei a minha vida toda foram língua de boi — tanto que fiquei um pouco triste de não ter pegado — e fígado, de galinha e de boi”, justificou, acrescentando que não conhecia muito bem os ingredientes principais que caíram em sua mão, que no caso eram fígado de pato, timo e pulmão bovino.

Em entrevista ao Band.com, embora um tanto chateado com a eliminação, Bruno afirma que sua saída foi melhor do que o esperado: “Achei que eu ia ficar desesperando quando eu fosse eliminado, mas não. Estou bem tranquilo, feliz pelo fato de ter conseguido entrar no MasterChef. Saindo daqui, vou passar num açougue, pegar um timo e cozinhar de novo”.

