MasterChef Profissionais: saiba quem foi eliminado no sexto episódio da temporada

Nesta terça-feira (24) foi ao ar o sexto episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, e os participantes surpreenderam positivamente entregando resultados saborosos e de alto nível em todas as provas - alguns com apenas alguns sutis deslizes na execução.

Ao contrário dos episódios anteriores - incluindo a última prova de serviço, onde nenhum dos times conseguiu realizar boas entregas -, o clima no estúdio estava leve, e todos os cozinheiros foram muito bem sucedidos na primeira prova da noite, com destaque para Yuri e Moisés, que foram os primeiros a subir no mezanino após ganharem grandes elogios de Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça.

Se por um lado foi um desafio tranquilo para os competidores, para os jurados foi o oposto. Com tantos pratos bons, ficou praticamente impossível encaminhar alguém para a prova de eliminação, e a estratégia foi inserir uma outra etapa no meio: a prova de pressão, responsável por dar ao ganhador uma vantagem extra na fase eliminatória.

O destaque, dessa vez, foi Bárbara, por entregar uma massa com os ingredientes favoritos de seus filhos, que agradou muito o paladar dos avaliadores. Assim, na prova de eliminação, ela teve direito a 1h15 de execução, e ainda pôde escolher quais de seus oponentes teriam 15, 10 e 5 minutos a menos de tempo para preparar os pratos.

A última prova da berlinda exigiu que os cozinheiros usassem a criatividade para elaborar alimentos deliciosos com um dos ingredientes mais abundantes no solo brasileiro, a mandioca. Rozana, uma das cozinheiras mais hábeis na área da confeitaria, optou por fazer um bolo, mas, desta vez, não foi tão bem sucedida.

Em relação à entrega dos outros três participantes, o bolo de Rozana foi o que menos agradou o júri, por isso ela deixou a competição. Ao revelar o resultado, Jacquin confessou ser difícil chamar a decisão de ‘eliminação’, visto que a mineira cometeu poucos erros no preparo.

