MasterChef Profissionais: semifinal terá participante desclassificado

Na próxima terça-feira (7), a Band apresenta a semifinal do MasterChef Profissionais. O programa começa com uma reviravolta para Bárbara, Franklin, Moisés e Yuri: eles descobrem que o primeiro finalista será decidido em uma prova com um ingrediente comum, o ovo.

O desafio é dividido em duas etapas. Inicialmente, eles devem executar seis técnicas francesas com perfeição, incluindo ovo mollet, ovo poché, ovo au plat, ovo frito, ovo à la coque e ovo brouillé. A dificuldade aumenta pelo fato de terem apenas sete ovos à disposição, o que não permite erros. Cada técnica corretamente executada garante uma vantagem aos competidores.

Na etapa seguinte, os participantes precisam criar uma receita utilizando as técnicas aplicadas nos ovos, destacando essa proteína comum na culinária brasileira. O autor do melhor prato se torna o primeiro finalista da temporada. Os jurados alertam que qualquer erro pode resultar na eliminação direta.

No último desafio, eles enfrentam a tarefa de preparar uma terrine en croûte, uma das iguarias mais complexas da gastronomia francesa. Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça dão orientações cruciais, enfatizando a importância da minúcia em todos os processos para evitar desastres. Além da criatividade e sabor, a massa deve estar perfeita para não desmoronar ao ser servida.

O episódio promete um dos desfechos mais inesperados e emocionantes da história do talent show, incluindo uma surpreendente desclassificação. Quem apresentar o melhor prato garante o segundo e último lugar na grande final da quinta edição do MasterChef Profissionais, marcada para o dia 14 de novembro.

