MasterChef Profissionais: Sobremesa de tomate com chocolate branco vira a melhor receita da noite

No segundo episódio da 5ª edição do MasterChef Profissionais, que foi ao ar nesta terça-feira (26), a segunda prova da noite exigiu que os participantes que caíram na belinda elaborassem receitas tendo como protagonista um único ingrediente: o tomate.

Bruna, Cintia, Moisés, Franklin, Bruno e Tarek foram os cozinheiros que tiveram que pensar em sobremesas e refeições com a fruta para fazer em 1h30 (sendo que Bruna, Moisés e Bruno tiveram 10 minutos a menos devido ao mau desempenho na etapa anterior, do leilão).

Embora em desvantagem, Moisés se sobressaiu no desafio entregando um surpreendente tomate recheado com cuscuz de couve-flor e uma compota de tomate com morangos e chocolate branco, sobremesa que se destacou como a melhor da noite pelo sabor, segundo informações do Band.com.

Receitas testadas e aprovadas

