MasterChef Profissionais: Tudo o que já sabemos sobre a nova temporada do programa

A 10ª temporada do MasterChef chegou ao fim nesta terça-feira (12), premiando a talentosa cozinheira amadora Ana Carolina com o troféu da edição após uma série de provas e avaliações emocionantes.

Com um elenco diverso, repleto de participantes icônicos, a temporada também contou com a atuação de Rodrigo Oliveira como jurado, substituindo temporariamente o veterano Henrique Fogaça, que esteve afastado da emissora Band por razões pessoais.

Felizmente o chef retornou às telas da TV pronto para julgar os pratos elaborados na nova edição do MasterChef Profissionais, que estreia no dia 19 de setembro, às 22h30. O programa promete fortes emoções e alta gastronomia, já começando com eliminação de três cozinheiros no primeiro episódio.

“Não quero ver brincadeira, não. Quero ver cozinheiros profissionais trabalhando”, afirma Jacquin em trecho. Confira alguns spoilers no vídeo abaixo:

