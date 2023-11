MasterChef Profissionais: vencedora da temporada já trabalhou como estagiária de jurado do reality

Nesta terça-feira, 14, foi ao ar o último episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, consagrando Bárbara campeã. A cozinheira, além de levar para casa o troféu e os prêmios, recebeu grandes elogios dos jurados, em especial de Helena Rizzo, de quem foi estagiária no início de sua carreira.

A chef do restaurante Maní, em entrevista ao Band.com, celebrou com profunda alegria o resultado: “Ela tem uma cozinha sofisticada e genuína ao mesmo tempo, tudo muito gostoso. Acho maravilhoso. Ela é jovem, mãe e tão batalhadora. Já tem um discurso próprio, uma cozinha que ela acredita, muito merecedora [...] Traz essa coisa do passado com toque contemporâneo, mas de forma sútil, é muito honesta e verdadeira. Bárbara é muito sensível, mas firme. Ela faz o que acredita, o que faz sentido pra ela”.

Jacquin, Fogaça e Ana Paula concordam com a parceira do talent show e reiteram que a cozinha da campeã resulta em pratos muito bem elaborados, harmônicos, coerentes e, acima de tudo, afetuosos. “Ela seguiu o que propôs no início, sobre quem ela é e os pratos que serve. A cozinha dela é uma cozinha afetiva, tem a personalidade dela, a história dela e da família. Acho que ela trouxe isso muito bem no menu da final”, opinou a apresentadora.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!