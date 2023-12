MasterChef Profissionais: vice-campeão da temporada de 2023 revela seus planos após o programa

2023 foi um ano e tanto para os fãs do programa culinário mais famoso do Brasil, o MasterChef. Com uma edição voltada para participantes acima dos 60 anos indo ao ar durante este mês de dezembro, a franquia também lançou a 10ª temporada da versão para amadores e a 5ª com enfoque profissional, cujo vice-campeão foi o habilidoso Franklin.

Conhecido pelo forte na área da confeitaria, Franklin foi perguntado em entrevista ao QG MasterChef acerca da possibilidade de abrir uma sorveteria do estilo mais experimental, com sabores e combinações diferenciadas, e a resposta foi positiva: “Eu tenho aí uma ideia de ter uma sorveteria numa pegada mais lúdica, mais do que vocês viram no programa, é uma coisa que só sai da minha cabeça, mesmo”.

Ainda, revela que deseja “aproveitar todas as chances que o programa vai me trazer ao máximo, expor minha cozinha ao máximo e, quem sabe, começar a empreender. Eu quero ter meus negócios, compartilhar a minha comida com as pessoas”.

“Também quero ter o restaurante, quero ter um botequinho, sabe? Uma coisa mais tranquila. Vamos ver se rola, né? Quem quiser investir, eu tô aberto a negociações”, finaliza.

