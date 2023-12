MasterChef+: Próximo episódio da temporada define semifinalistas

A segunda temporada do MasterChef+ já está caminhando para a reta final, e na próxima terça-feira (12) será exibido o 4° episódio, onde os participantes enfrentarão pela primeira vez uma prova em dupla.

Segundo detalhes do Band.com, a primeira prova da noite exigirá uma dinâmica de trabalho alternado, o que significa que enquanto um componente da dupla cozinha, o outro contribui com as orientações, e a cada dez minutos os papéis se invertem.

O prato da vez será uma moqueca complera com farofa, arroz e molho de pimenta, e uma outra novidade surpreenderá os competidores: Helena Rizzo colocará a mão na massa junto com o seu convidado de honra, seu pai, que dividirá o espaço com ela na cozinha para preparar a receita nas mesmas diretrizes propostas aos competidores. Os melhores garantirão uma vaga na semifinal.

Já na segunda prova da noite, de caráter eliminatório, os cozinheiros que caírem na berlinda terão de preparar um fettuccine alfredo - cujo passo a passo será minuciosamente detalhado pelos jurados Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Helena Rizzo - acompanhado de um molho e uma milanesa de fritura impecável.



