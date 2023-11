MasterChef+: qual será o prêmio desta nova edição?

O MasterChef+ estreiará nesta terça-feira (21), às 22h30. Os participantes de mais de 60 anos poderão compartilhar suas histórias, objetivos no jogo e experiências na cozinha, além de memórias agradáveis.

Contudo, apenas dois idosos serão os vencedores do programa, depois de enfrentarem várias provas. Dentre os desafios estarão: a Caixa Misteriosa, um bingo gigante, aparições surpresas, correrias no mercado e desafios individuais ou em equipes. E como será o prêmio?

Conforme informações do portal Band, cada cozinheiro da dupla vencedora levará um conjunto premium de panelas Royal Prestige, R$ 25 mil no cartão e a mesma quantidade em pontos stix para trocar em prêmios, por meio da parceria com o Pão de Açúcar, mercado oficial do programa.

Ainda nesse contexto, a Eisenbahn oferecerá um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo. Já a Arcelormittal irá presentear cada cozinheiro com dois troféus exclusivos, além de utensílios e eletrodomésticos.

Receitas testadas e aprovadas

Depois de assistir pratos magníficos no programa, você pode contar com a ajuda do caderno de receitas do Paladar, que são testadas e aprovadas, e podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.