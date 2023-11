MasterChef+: que horas estreia o novo programa nesta terça-feira (21)?

Após o fim da 5º temporada do MasterChef Profissionais, em que Bárbara Frazão levou o troféu da edição, a Band anunciou uma novidade: na próxima terça-feira (21), às 22h30, estreia o MasterChef+ - programa em que pessoas com mais de 60 anos mostram seus talentos na cozinha.

Essa será a 2ª temporada dessa edição do MasterChef e podem participar idosos com até 86 anos. De acordo com a Band, 20 pessoas disputam o famoso avental do programa sob a avaliação de Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin.

Nessa primeira fase, os competidores terão que entregar uma receita original que deverá agradar os chefs que irão avaliar os pratos. Os jurados vão decidir ao vivo quem poderá permanecer ou não. Apenas 12 concorrentes irão conseguir realmente entrar na competição.

Receitas testadas e aprovadas

