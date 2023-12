MasterChef+: Recém - eliminado comenta sobre a possibilidade de retornar ao programa

Na última sexta-feira (08) foi ao ar mais um quadro QG MasterChef, responsável por mostrar uma parte dos bastidores do programa e entrevistar aqueles que já estiveram entre as bancadas do estúdio enfrentando desafios em determinadas temporadas.

Nesse episódio, os apresentadores, ao lado do vice-campeão da 10ª edição do MasterChef Amadores, Wilton, foram atrás dos competidores do MasterChef+ afim de saber como estava a vida deles após o programa e se voltariam à cozinha do reality outra vez.

Um dos entrevistados foi Eli, que afirmou tranquilamente que não voltaria. “Quando eu entrei no MasterChef+, eu fui muito incentivado pela minha nora. Só que, assim, a minha visão para o futuro, não é montar nada [restaurante ou algum estabelecimento alimentício]. Na verdade, eu gostaria de ensinar [...] Como professor por muitos anos, eu faço isso no meu canal [no YouTube]”, disse em trecho de entrevista registrada no Band.com.

“Tento fazer isso para que pessoas com a idade como a nossa, idosos e jovens também, continuem fazendo, que venham pra culinária, que façam um trabalho legal. Acho que isso é muito importante [...] Esse tempo que eu tive [no reality] me parece que foi o mais importante para que eu possa prosseguir nesse objetivo meu para o futuro, incentivar muitas pessoas”, finaliza.

