MasterChef Reino Unido: brasileira sofre acidente grave na cozinha e precisa de ajuda

No MasterChef Profissionais, exibido no Reino Unido, a participante brasileira Cristina Maia sofreu um acidente em pleno episódio, durante a execução de uma prova. A sopa que a cozinheira estava preparando ‘explodiu’, então ela se assustou e foi atingida no rosto.

Como o líquido estava quente, ela acabou se queimando, e precisou de auxílio médico. A região afetada foi no queixo, e a participante precisou se afastar do programa para tratar o ocorrido. De acordo com informações do jornal britânico The Sun, ainda não se sabe se Cristina retornará ou não à competição.

“Eu estava realmente ansiosa para experimentar o prato dela”, disse a jurada da edição, Monica Galetti, expressando também preocupação acerca do estado de saúde da chef.

Confira trecho de vídeo em que registra o momento do acidente:

