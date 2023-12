MasterChef+: relembre 3 momentos especiais de Jacquin durante a competição

O último episódio da temporada de MasterChef+ foi ao ar nesta terça-feira (26) na tela da Band e elegeu Maria do Carmo e Eduardo como campeões ao entregarem um verdadeiro banquete com sabores e texturas.

Para chegar na final, os competidores enfrentaram uma gama de desafios gastronômicos, incluindo cada avaliação dos jurados renomados: Érick Jaquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Se você acompanhou a temporada, sabe que existiram diversos momentos especiais de interação entre participantes e jurados, separamos 3 deles em que Érick Jacquin trouxe alegria e emoção para a cozinha do programa.

Mimica

Antes de realmente iniciar uma prova, um dos chefs apresenta de forma misteriosa qual será o ingrediente principal. Em uma delas, Érick Jacquin tentou fazer a mimica de um siri - mas não deu muito certo.

Entre os chutes, Ana Paula Padrão entrou na brincadeira e disse “macaco”. “Você me deixou triste”, revelou o chef ao se aproximar das bandejas e revelar que a tentativa de imitação era para os cozinheiros acertarem a mimica.

Mamãe do Jacquin

Com os olhos marejados, o chef revelou preocupação com Simone Jacquin, a sua mãe, que estaria enfrentando problemas de saúde antes do seu falecimento no início de dezembro.

Trazendo emoção para a temporada, em um dos episódios, Érick Jacquin disse que lembra da mãe nessa edição com pessoas com mais de 60 anos e ressaltou toda a marcante história entre a gastronomia e a sua família.

‘’Você esqueceu?’'

Brincalhão com os idosos, Érick Jacquin fez uma pegadinha com Maria do Carmo, que estava tensa ao ter que preparar uma carne exótica: a enguia. Para aliviar a tensão, o chef decidiu fazer uma pegadinha com a participante.

Ao esconder um limão na bancada, por alguns segundos ele trouxe mais preocupação para a cozinheira, que teria que usar o fruto para temperar seu ingrediente principal. ‘’Ah! tá brincando comigo, né?’', disse ela, quando ele devolveu o ingrediente para o tempero.