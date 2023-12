MasterChef+: relembre 3 momentos marcantes protagonizados por Helena Rizzo

Quem costuma assistir a programas gastronômicos, já deve estar com saudade dos episódios de MasterChef+. A 2ª temporada com competidores idosos terminou nesta terça-feira (26) às 22h30 na Band.

Para te ajudar a relembrar acontecimentos especiais, separamos três cenas que contaram com Helena Rizzo como a protagonista e que trouxeram outro clima aos participantes e telespectadores.

A chef faz parte do júri do programa ao lado de Érick Jacquin e Henrique Fogaça. Com tantos desafios durante as gravações, os três acabam conhecendo mais dos cozinheiros, dando dicas especiais na cozinha e participando de momentos marcantes.

Demissão?

Os episódios do MasterChef+ contaram com integrantes carregados de histórias de vida e experiências na cozinha. Ficando encantada com esses detalhes, Helena cogitou que iria pedir demissão para não ter que eliminar alguém nessa temporada - mas tudo não passou de uma brincadeira.

Helena Rizzo e o pai

Um dos episódios foi marcado pela emoção depois que o convidado especial Roberto, pai de Helena Rizzo, entrou de surpresa na cozinha e ainda teve que preparar uma moqueca em conjunto com a chef.

Helena admitiu que foi “pega de surpresa”, mas afirmou que adorou a participação do seu pai, já que os dois costumavam cozinhar juntos e ainda não perderam essa tradição familiar.

Arroz doce

A chef também acabou arrasando nas dicas sobre como fazer o arroz doce perfeito. Para entregar um resultado que deixa cremosidade e textura no paladar, basta usar o arroz arbóreo e colocar uma quantidade generosa de leite. Assista e anote os detalhes: