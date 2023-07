MasterChef: relembre a trajetória do chef de cozinha Wilson Nunes, que morreu nessa sexta-feira

Na época em que participou do Masterchef, Cabral disse ao site oficial do programa que o filho Arthur, de 9 anos, vibrou com a conquista do pai Foto: Instagram/@wilsonnunescabraljr

Wilson Nunes foi semifinalista da 4ª edição do MasterChef profissionais, edição de 2022. O chefe faleceu na última sexta feira, após ficar uma semana internado devido a um acidente de carro em Sorocaba (SP).

Segundo o portal Itatiaia, a participação de Wilson no programa da Band foi influenciada pela mãe e pelo filho. O início da sua trajetória na cozinha aconteceu devido a sua mãe, que era missionária, e cozinhava para muitas pessoas, Wilson desde pequeno a ajudava na cozinha.

O cozinheiro saiu do MasterChef no combate com seu rival Diego Sacilotto, com quem teve uma competição saudável durante todo o programa.

Nas redes sociais, Diego lamentou a perda do amigo e aproveitou para pedir ajuda financeira para a família de Wilson, uma vez que, Arthur, filho do chefe, é autista e necessita de cuidados especiais da mãe o que a impossibilita de ter um trabalho fora de casa.

Relembre a participação de Wilson, no MasterChef, no confronto com Diego Sacilotto na cozinha do programa: