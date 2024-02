MasterChef: relembre momento em que participante se acidenta gravemente

O MasterChef, reality show de gastronomia mais popular e influente do Brasil, contém sua programação ativa há dez anos na televisão. Ao longo de suas temporadas, subdivididas nas categorias amadores, profissionais, + e júnior, o programa acompanhou a trajetória de diversos participantes, que, por vezes, proporcionaram aos telespectadores, jurados e apresentadora uma dose um tanto elevada de emoção.

Um deles foi Vitor Burguignon, integrante do elenco da 4ª temporada que, durante uma prova, acidentalmente fez um corte profundo no polegar esquerdo, e teve que interromper o desafio para ser socorrido pela equipe de paramédicos do estúdio, conforme mostra o vídeo disponibilizado pelo Band.com.

Além do sangramento contínuo, que não estancava com torniquete e só cessou após a região ser fechada com três pontos, o cozinheiro também ficou muito abalado com a alta possibilidade de ser eliminado da competição pela impossibilidade de cumprir integralmente o desafio proposto.

Felizmente após tratar adequadamente a ferida, mas ainda assim com a limitação de ‘um dedo a menos’ (que teve de ser enfaixado e imobilizado para se recuperar), Vitor pode voltar à bancada do MasterChef para terminar seu preparo. O prato feito em menos de uma hora, com tucupi e nhoque de banana da terra, recebeu altos elogios dos três chefs, e ele garantiu mais uma semana de permanência, apesar do grande contratempo enfrentado.