MasterChef: saiba como estão os participantes da primeira temporada do reality

Com 10 temporadas que já foram ao ar, o MasterChef completa uma década de atividades neste ano. O programa que se consagrou como um dos maiores na categoria de gastronomia na televisão brasileira foi exibido pela primeira vez em 2014 e contou com 16 cozinheiros amadores.

Mostrando que o nível de influência do talent show é alto não apenas para telespectadores, cada ex-competidor pôde relatar que o MasterChef provocou diferenças significativas em suas carreiras, mesmo anos depois de suas participações. Veja como estão, hoje, sete dos cozinheiros da edição inaugural:

Elisa Fernandes

Vencedora da primeira temporada, Elisa se profissionalizou pela escola de gastronomia Le Cordon Bleu e chegou a trabalhar em renomados restaurantes franceses, como o três estrelas Ducasse au Athénée, do chef Alain Ducasse, e o Bastide de Moustiers, conforme relata reportagem do Band.com. Desde 2018 toca seu próprio negócio, o Clos Wine & Bistrô, restaurante que fica na Zona Oeste de São Paulo.

PUBLICIDADE

Shlomi Asaf

Ex-desenvolvedor web, Shlomi foi o primeiro a ser eliminado do programa, mas permaneceu na área da gastronomia e tornou-se especialista na culinária israelense, além de manter ativo seu site, chamado Sabores de Israel, onde divulga receitas de pratos tradicionais. Também atua como chef consultor no restaurante Bubbeleh, em São Paulo.

Bianca Bertolaccini

Após o a primeira temporada, Bianca chegou a participar da edição de revanche, e seguiu nos rumos da gastronomia, empreendendo a cozinha autoral do nOzes.

PUBLICIDADE

Lucio Manosso

Engenheiro de formação, Lucio passou a trabalhar na cozinha quando saiu do MasterChef, e hoje divide sua rotina como consultor nas áreas de cozinha e bar, bartender amador e guitarrista da banda The Walking Drunks.

Martin Cassili

PUBLICIDADE

Terminando sua participação em 10° lugar no reality, Martin se graduou em gastronomia e já trabalhou com renomados chefs, como Bel Coelho. Desde 2017 empreende seu próprio restaurante, o Sky Hall Terrace Bar, situado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo.

Estefano Zaquini

Finalista da primeira edição, Estefano também seguiu na área da gastronomia e atualmente administra seu próprio buffet, voltado para eventos de pequeno e médio porte, além de fazer constantes aparições em programas culinários para a televisão.

PUBLICIDADE

Mohamad Hindi

Eliminado na semifinal, Mohamad foi um dos participantes que cativou o público e fez participações especiais no programa em outras edições, incluindo a dos Amadores em 2023. Influenciador digital, hoje ele é dono de uma produtora audiovisual e tem um canal próprio no YouTube, onde divulga o passo a passo de diversas receitas.