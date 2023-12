MasterChef+: Saiba como será a grande final do reality

O MasterChef+ chega ao final na próxima terça-feira, 26, após uma temporada com muitas emoções e receitas que surpreenderam os jurados.

Os participante com mais de 60 anos, Cida, Eduardo, Maria do Carmo e Mônica, vão disputar o troféu em uma prova em dupla, onde terão que criar junto com o parceiro um menu de Ano Novo que agrade os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Uma das exigências do desafio é que eles terão que servir uma proteína com molho e acompanhamentos. Após a primeira prova, eles precisarão preparar uma sobremesa, segundo o Band.com.br.

A dupla que apresentar o melhor prato e sobremesa será a campeã do MasterChef+ e ainda levará para casa R$ 25 mil no cartão Pão, cada um, e mais 25 mil pontos stix para trocar por prêmios no Pão de Açúcar.

A Eisenbahn também irá presentear os ganhadores com um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo. Eles ainda vão ganhar um conjunto premium de panelas da Royal Prestige e a Arcelormittal, maior produtora de aço do Brasil, irá entregar os troféus e equipar a casa dos campeões com eletrodomésticos de aço.