MasterChef+: saiba quais foram os participantes eliminados nesta terça-feira (28)

Foi ao ar nesta última terça-feira (28) o segundo episódio do MasterChef+, onde os cozinheiros selecionados para participar da segunda temporada tiveram de enfrentar uma prova de escondidinho com ingredientes sorteados previamente.

Marco ficou encarregado de preparar um prato com cará e paleta bovina, já Irma, um com batata-doce e carne-de-sol. Infelizmente, ambos se destacaram negativamente na prova e tiveram de deixar o programa. “Eu peguei os dois piores: uma carne que não tem umidade e o cará, que eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu realmente dei azar, mas fazer o quê? Faz parte do jogo”, pondera Marco em entrevista ao Band.com.

Também em entrevista, Irma comenta sobre seu desempenho e sobre a estranheza de trabalhar com os ingredientes que caíram em suas mãos, sem deixar de mencionar o erro da finalização com uma dose exagerada de queijo: “Eu me arrependi de colocar, o erro foi meu”. E embora chateada, confessa: “Valeu a experiência de ter chegado até aqui e ter conhecido um monte de amigos. Volto para casa, mas estou bem feliz de ter mudado uma coisa na minha vida”.

Antes de despedir-se do estúdio, Marco deixou um recado importante: “Quero continuar cozinhando, me aprimorando em coisas desconhecidas para mim, que não fazem parte do meu dia a dia [...] Valeu muito a pena participar e vou lutar de novo para voltar”. Será que a profecia vai se cumprir? Acompanhe os próximos episódios para descobrir.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!