McDonads divulga data do McDia Feliz; veja detalhes

No dia 26 de agosto, próximo sábado, o McDia Feliz 2023 chega a sua 35ª edição no país e celebra 35 anos de impacto positivo na vida de crianças e adolescentes diagnosticados com câncer. Foram cerca de R$ 375 milhões já destinados para a saúde e educação de milhares de jovens que tiveram suas vidas transformadas.

Assim como todo ano, no sábado (26), toda a renda gerada com as vendas do famoso Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald. Vale lembrar que o primeiro atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil.

Em meio às comemorações de 35 anos do McDia Feliz, Macister Junio Justino, mais conhecido no meio artístico apenas como Macister, relembra do período em que esteve na Casa Ronald McDonald Campinas e segue apoiando a entidade, que recebe recursos do McDia Feliz. Morador de Mococa, interior de São Paulo, aos 17 anos, ele foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um câncer no sistema linfático.

“Graças aos voluntários, consegui uma bolsa de estudos em uma escola de Arte, onde pude aprender diversas técnicas”, inicia ele. No primeiro Natal na Casa Ronald Campinas, os desenhos dele foram escolhidos para compor os cartões de Natal de uma amiga da instituição e as encomendas não paravam de chegar.

“Não foi fácil encarar o diagnóstico quando soube da notícia. Com a graça de Deus e o forte apoio que a minha família e a Casa Ronald Campinas me deram, pude superar tudo”, finaliza.

De volta a Mococa, Macister continua apoiando a instituição com a doação de telas e ilustração de uma parede na entidade. O Hospital do Câncer de Barretos é outra Instituição beneficiada pelo McDia Feliz que já recebeu o trabalho dele.

