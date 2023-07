A Arcos Dourados, franquia que opera a rede McDonald’s na América Latina, inaugurou uma nova unidade da marca com decoração pra lá de curiosa. Localizada no bairro da Liberdade, o restaurante possui temática e decoração japonesa - e nenhuma mudança no cardápio da rede, claro.

A temática nipônica começa pela fachada, com arquitetura de inspiração asiática e o nome da marca escrito em ideogramas japoneses. Embaixo do logo da marca, luminárias que remetem à cultura oriental.

Mcdonalds Liberdade Foto: Divulgação/Arcos Dorados

No interior do restaurante, o ambiente é bem diferente das outras unidades da rede. Com iluminação amena e sofás, a casa se destaca quando comparada às outras unidades brasileiras. Há também uma área externa com um “jardim japonês”, que conta com uma árvore cerejeira e grafites com temática japonesa.

A inspiração japonesa, obviamente, vai até a página dois: o cardápio da unidade é igual ao padrão utilizado nas outras unidades do Brasil.

“Nosso objetivo foi homenagear a cultura japonesa e nos conectar de forma genuína com a região”, disse Ricardo Guedes, vice-presidente de Operações da Divisão Brasil da Arcos Dorados.