McDonald's: franquia aposta em restaurante inspirado em alienígena. Foto: José Luis da Conceição/Estadão

O McDonald’s resolveu testar um novo formato de restaurante, chamado “CosMc’s”, em homenagem a um personagem da franquia: um alienígena.

“O CosMc’s é um conceito de formato pequeno com toda a essência do McDonald’s, mas com sua própria personalidade única”, confirmou o CEO Chris Kempczinski à CNN.

A rede de fast food já experimentou outros conceitos, como restaurantes menores, dando origem ao McDonald’s Express. O plano é que os testes comecem no ano que vem, em algumas localizações.