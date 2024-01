McFish em casa? 3 receitas de sanduíches de peixe e frutos do mar para reproduzir

Apesar do McFish ter retornado ao cardápio do McDonald’s, o fast food deixou bem claro: a edição é limitada. No entanto, não é por isso que você não pode se deliciar com um lanche que contém frutos do mar.

Existem versões que podem ser feitas em casa e são tão apetitosas quanto a disponível na franquia. Neste conteúdo, aprenda 3 receitas com a mesma proposta do sanduíche do McDonald’s, mas com diferentes preparos e ingredientes.

Lanche de polvo

Essa receita, que é do chef Eduardo Almeida, contém ingredientes como rúcula, cebola roxa e burrata, que vão acrescentar ainda mais sabor no paladar. Veja a receita completa aqui.

Lanche de polvo criado pelo chef Eduardo Almeida Foto: Paolo Ribeiro|Qui o Qua

Sanduíche de peixe

O diferencial deste lanche é maciez por dentro do peixe e crocância por fora, características sentidas em cada mordida. Veja a receita completa aqui.

Sanduíche de peixeKia Fish Foto: Diego Sanchez

Shrimp Roll

Esse sanduíche é formado por frutos do mar entre os principais ingredientes, acompanhados de um molho cítrico. Veja a receita completa aqui.

