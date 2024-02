Melhor água de coco une ingredientes do Vale dos Vinhedos; veja qual é

A matéria de Chris Campos revela que, entre as 9 marcas de água de coco disponíveis no mercado, a Villa Piva se destacou e foi eleita a campeã na avaliação do Paladar.

Três juradas consideraram aspectos como sabor, aroma e valores nutricionais dos produtos para chegar a essa conclusão. Nesse contexto, os primeiros colocados são alternativas mais saudáveis em comparação com outras bebidas açucaradas.

Superando a Do Bem (2º lugar) e Rio (3º lugar), a marca vencedora apresentou uma doçura no paladar, com um sabor mais próximo ao natural. Leia o conteúdo completo.

O site oficial da Villa Piva ressalta o Vale dos Vinhedos (RS) como o principal local onde buscam cultivar frutas ricas em sabor e nutrientes, visando a qualidade do produto.