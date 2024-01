Melhor azeite extra virgem do mercado: qual foi o critério dos especialistas?

Em mais um dos testes promovidos pelo Paladar, visando auxiliar na compra de produtos de qualidade no mercado, especialistas convidados classificaram a Las Doscientas como a melhor marca de azeite extra virgem.

Na opinião do time especializado, a produção chilena proporcionou uma experiência positiva durante a degustação, apresentando aroma com toques de alcachofra, assim como amargor e picância equilibrados.

Além disso, a Las Doscientas também elevou as pontuações pelos defeitos menos perceptíveis, superando as outras 20 marcas postas à prova. Desse modo, o produto atendeu aos critérios de avaliação estabelecidos no teste. Para descobrir detalhes, leia o conteúdo escrito por Chris Campos.