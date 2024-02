Melhor barra de chocolate branco é de São Paulo, conheça

A Páscoa já está batendo na porta e vários supermercados já estão apostando nos famosos ovos feitos de chocolate, mas também em um grande estoque do doce em forma de bombos e barras.

Entre as opções do doce está o chocolate branco, adorado por muitos e criticado por outros, que dizem não ser chocolate de verdade. Por isso, o Paladar foi atrás de justiça e decidiu testar as barras de chocolate branco mais encontradas nos supermercados.

Para realizar o teste, um time de jurados provaram às cegas 12 amostras, todas de chocolate branco puro, sem adições como frutas, castanhas ou flocos de arroz. A receita poderia ter apenas baunilha para aromatizar, já que as opções industrializadas costumam usar o aroma artificial. Os critérios de avaliação envolveram aspecto visual, aroma, textura e sabor.

Na opinião dos especialistas, a marca Luisa Abram foi a que apresentou o melhor chocolate branco do mercado. A empresa alimentícia é de São Paulo e produz chocolates com cacau selvagem da Amazônia.

A versão provada pelo júri foi o Branco Extra Cremoso, que recebeu elogios justamente pela cremosidade. A textura foi considerada macia e com bom derretimento. Já o aroma foi apontado como bom por ter destacar o cacau. Foram elogiadas ainda as notas lácteas e o açúcar na medida certa.

