Melhor cerveja do Brasil é do interior do Paraná; conheça

Na noite desta última quarta-feira (12), no 13º Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau (SC), uma cerveja do Paraná foi eleita como campeã na categoria “Best of Show”: a Orvalho do Mar, da Cervejaria Araucária.

Produzida em Maringá, no interior do Paraná, é do estilo Gose e se caracteriza principalmente por ser levemente salgada, com uma combinação de toque frutado e ácido, além da adição de limão-rosa no sabor, presença de alta carbonatação e teor alcoólico de 3,8%.

Na mesma categoria, a cerveja de trigo Vale 4 Weiss com Malte Defumado, elaborada pela Vale 4 (Novo Hamburgo - RS) ficou em segundo lugar com a medalha de prata, enquanto a Catharina Sour Morango e Maracujá, da cervejaria Opa Bier (Joinville - SC), recebeu medalha de bronze.

A premiação ocorreu durante o 16º Festival Brasileiro da Cerveja. Essa categoria considerou 95 medalhistas de ouro, que foram selecionadas após uma minuciosa avaliação de experts na bebida entre 2.500 rótulos de cervejas enviados para a competição -posteriormente sendo reclassificadas em ouro, prata e bronze na categoria.

Essa competição reúne rótulos produzidos em todo o país com o intuito de premiar as melhores cervejas em diferentes estilos. A classificação conta com jurados nacionais e internacionais, revelando resultados promissores sobre a qualidade da produção de cervejas no país.

